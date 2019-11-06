الرياض تعترف: لدينا قنوات اتصال مفتوحة مع الحوثيين منذ 2016

2019/11/06 | 12:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

نقلت وكالة "فرانس برس"، اليوم الأربعاء، عن مسؤول سعودي كبير قوله إن "الرياض تجري محادثات مع الحوثيين عبر قنوات مفتوحة منذ عام 2016".

وقال المسؤول السعودي البارز، للصحفيين "لدينا قناة مفتوحة مع الحوثيين منذ عام 2016.



نواصل هذه الاتصالات لدعم السلام في اليمن".

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