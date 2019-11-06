اليسا تدافع عن وسام حنا

2019/11/06 | 12:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دافعت الفنانة إليسا عن الممثل وسام حنا في ظل الهجمة الإلكترونية التي تعرّض لها بسبب دعمه الثورة.



وفي تغريدة لها عبر “تويتر” كتبت إليسا: “أوطى الناس هني يللي بيحاربو الرأي الآخر بالحكي الوسخ والاتهامات الشخصية والحكي اللي بيدل عا نفسيات رخيصة وما عندها منطق”.

وأضافت: “طالما ما منحترم رأي الآخر ما رح نبني بلد، ويللي عم يتعرضلو وسام هوي دليل انحطاط أخلاقي.



واجهو بالحجة… مش تحاربو بالشخصي لوسام حنا”.

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