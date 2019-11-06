أبو ظبي ترحب باتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي

2019/11/06 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة باتفاق الرياض الذي وقعته الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، مؤكدة دعمها و مساندتها لكل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني الشقيق و يسهم في استقراره و أمنه.

وأشادت الخارجية الإماراتية في بيان، بالدور المحوري للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في جمع الأطراف اليمنية حول طاولة الحوار، وإنجاز هذا الاتفاق المهم الذي يعزز جهود مختلف المكونات اليمنية لمواجهة المخاطر والتهديدات التي تستهدف اليمن، مبينة أن السعودية تمثل ركيزة أساسية للأمن القومي العربي والخليجي.

وشددت على أهمية تكاتف القوى اليمنية وتعاونها، وتغليب المصلحة الوطنية العليا للتصدي للمخاطر التي تتعرض لها اليمن وفي مقدمتها الانقلاب الحوثي، داعية إلى تضافر جهود المجتمع الدولي لدعم اليمن خلال الفترة المقبلة ودعم استقراره والمساهمة في بناء اقتصاده.

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