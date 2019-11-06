2019/11/06 | 12:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق قالت السفارة الأميركية في بغداد، إنه «لا مستقبلَ للعراق بقمع إرادة شعبه» معربةً عن إدانتها لقتل وخطف المحتجين العزّل وتهديد حرية التعبير.وأوضحت السفارة في بيانٍ لها، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سفارتا أميركا وبريطانيا في بغداد تدخلان على خط التظاهرات وتقف مع المُحتجّين) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سفارتا أميركا وبريطانيا في بغداد تدخلان على خط التظاهرات وتقف مع المُحتجّين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).