2019/11/06 | 13:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يكشف عن توجه لتشكيل لجنة 'محايدة' بمشاركة أممية لتلبية مطالب المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يكشف عن توجه لتشكيل لجنة 'محايدة' بمشاركة أممية لتلبية مطالب المتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).