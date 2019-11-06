صدور أوامر استقدام بحق 23 عضوا في مجلس محافظة الديوانية بتهم فساد

2019/11/06 | 13:18

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بغداد اليوم- الديوانية

يتبع......

بغداد اليوم- الديوانية

افاد مراسل (بغداد اليوم)، الاربعاء (06 تشرين الثاني 2019)، بأن اهالي محافظة الديوانية، ما زالوا مضربين عن الدوام الرسمي، في الدوائر الحكومية، والمدارس والجامعات.

وقال مراسلنا ، إن الاضراب العام في الدوائر الحكومية والمدار

بغداد اليوم- المثنى

أصدرت محكمة تحقيق النزاهة التابعة إلى رئاسة استئناف المثنى الاتحادية، الاربعاء (06 تشرين الثاني 2019)، أوامر استقدام بحق عدد من مسؤولي المحافظة وموظفين بتهم تتعلق بقضايا فساد مالي .

وذكر مجلس القضاء الاعلى في بيا

بغداد اليوم- بغداد

تلقى وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، الاربعاء (06 تشرين الثاني 2019)، اتصالا هاتفيا من وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطاني، آندرو موريسون، لبحث آندرو موريسون، وبحثا وإجراءات الحكومة في تلبية مطالب المتظاهرين.

وقالت

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