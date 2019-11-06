كتلة التغيير تحذّر من

2019/11/06 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حذر رئيس كتلة التغيير في برلمان اقليم كوردستان علي حمه صالح يوم الاربعاء من خطر يهدد استمرار الحكومة الاتحادية بدفع جزء من رواتب الموظفين والعاملين لدى المؤسسات والدوائر الحكومية في الاقليم.

وقال حمه صالح في بيان اليوم ان أكثر من نصف مبالغ الرواتب الشهرية للموظفين في الاقليم تأتي من العاصمة بغداد، ولا احد يتوقع ما الذي سيحدث في العراق، وهل سيتم صرف تلك المبالغ في العام المقبل؟ .

واضاف انه الى الان لم يتم الاتفاق بشأن رواتب العام المقبل والحوارات متوقفة حاليا، مشيرا الى انه حتى في حال بقاء رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي فمن الصعوبة بمكان ان يرسل المبالغ التي كان يرسلها في عام 2019.

وتابع حمه صالح ان هناك خطرا يهدد اولئك الذين يتقاضون رواتب في اقليم كوردستان، مشيرا الى انه واضافة الى المساعي الجدية في اجراء اصلاحات داخلية في الاقليم ينبغي الاتفاق على تسليم النفط وضمان رواتب الموظفين.

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