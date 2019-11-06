محكمة تحقيق نزاهة المثنى تصدر أوامر استقدام بحق مسؤولين وموظفين بالمحافظة

2019/11/06 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أصدرت محكمة تحقيق النزاهة التابعة إلى رئاسة استئناف المثنى الاتحادية، اليوم الاربعاء، أوامر استقدام بحق عدد من مسؤولي المحافظة وموظفين بتهم تتعلق بقضايا فساد مالي.

وذكر بيان رسمي للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى تلقت "الغد برس" نسخة منه أن "أوامر الاستقدام شملت احد أعضاء مجلس المحافظة والنائب الثاني للمحافظ ومدير هيئة الاستثمار واحد موظفيه للتحقيق في قضايا فساد مالي".

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