بيان للحكومة الأميركية: لا مستقبلَ للعراق بقمع إرادة شعبه

2019/11/06 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد بيان للحكومة الامريكية اليوم حول العنف المستمر في العراق وأعلنه مكتب الناطق الرسمي السفارة الأمريكية ببغداد أنّ “الولايات المتحدة مهتمة على الدوام وبشدة بدعم عراقٍ آمنٍ ومزدهرٍ وقادرٍ على الدفاع عن شعبه ضد المجاميع العنيفة المتطرفة وردع أولئك الذين يقوضون سيادته وديمقراطيته”.

وأوضح “وفي الوقت الذي يتابع فيه العالم تطور الاحداث في العراق، بات جليًا أن على الحكومة العراقية والقادة السياسيين التفاعل عاجلا وبجدية مع المواطنين العراقيين المطالبين بالاصلاح، فلا مستقبلَ للعراق بقمع إرادة شعبه”.

وندد البيان بإجراءات الحكومة العراقية “نشجب قتل وخطف المحتجين العزّل وتهديد حرية التعبير ودوامة العنف الدائر.



يجب أن يكون العراقيون أحراراً لإتخاذ قراراتهم الخاصة بشأن مستقبل بلدهم”.

“ساحات التحرير”

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