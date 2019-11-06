مع استمرار التظاهرات.. أسود الرافدين في ورطةٍ كبيرة

2019/11/06 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الأربعاء، من #العراق خوض مبارتين اثنتين في تصفيات آسيا المزدوجة، على ملاعب محايدة، بسبب الوضع الأمني، بعد أن كان من […]

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