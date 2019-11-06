مصدر: المعتصمون أمام ميناء أم قصر يسمحون بخروج الأدوية والأغذية منه بعد تفتيشها

2019/11/06 | 13:49

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بغداد اليوم _ البصرة

كشف مصدر في الشركة العامة لموانئ العراقية، اليوم الاربعاء، عن سماح المعتصمين أمام ميناء أم قصر الجنوبي في محافظة البصرة، لموظفيه بالدخول إليه، وكذلك خروج الأدوية والأغذية منه شرط تفتيشها من قبلهم.

بغداد اليوم- بغداد

باشرت لجنة مشتركة من الادعاء العام وهيئة النزاهة وديون الرقابة المالية، الاربعاء (06 تشرين الثاني 2019)، مهامها ميدانيا في تدقيق ملفات وزارتي الكهرباء والصحة.

وذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "اللج

بغداد اليوم- الديوانية

افاد مصدر مطلع، الاربعاء (06 تشرين الثاني 2019)، بصدور أوامر استقدام بحق 23 عضوا في مجلس محافظة الديوانية بتهم فساد.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "هيئة النزاهة بمحافظة الديوانية اصدرت اوامر استقدام لـ23 عضوا

بغداد اليوم- الديوانية

افاد مراسل (بغداد اليوم)، الاربعاء (06 تشرين الثاني 2019)، بأن اهالي محافظة الديوانية، ما زالوا مضربين عن الدوام الرسمي، في الدوائر الحكومية، والمدارس والجامعات.

وقال مراسلنا ، إن الاضراب العام في الدوائر الحكومية والمدار

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