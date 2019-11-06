2019/11/06 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سامي آل سيد عكلة الموسوي مرة ثانية يخرج عادل زوية وهو يلقي بكلمة على امعات من وزرائه وقد تلطخت يديه بدماء الشباب العراقي الأعزل.ومرة ثانية يتأسف عادل زوية على...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرة ثانية يكذب ويسوف عادل عبد المهدي باجتماعه الهزيل ووزرائه الخانعين) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مرة ثانية يكذب ويسوف عادل عبد المهدي باجتماعه الهزيل ووزرائه الخانعين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).