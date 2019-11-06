مراحل السيناريو الخبيث للسلطة العراقية في مواجهة الإحتجاجات الشعبية السلمية

2019/11/06 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:الأشعث الفرزوني يمكن لأي مُهتم ومُتابع للشأن العراقي ولأي مراقب أو مطلع على طبيعة وثقافة وسلوك وعقلية السياسيين والشخوص التي تدير شئون العراق خلال الستة عشر سنة ( أي منذ...أكمل القراءة ←

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