الإبقاء على حكومة عبد المهدي جريمة لا تغتفر بحق الشعب العراقي

2019/11/06 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:اياد السماوي ألف سبب وسبب يوجب إقالة حكومة عادل عبد المهدي , ليس لأنّها أوغلت قتلا وسفكا لدماء أبناء الشعب العراقي المنتفضين ضدّ الفساد والفقر والبطالة وتدّني مستوى الخدمات فحسب...أكمل القراءة ←

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