2019/11/06 | 13:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كلكامش برس/ بغداد
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرون يتجمعون على جسر “باب المعظم” والقوات الأمنية تحاول تفريقهم بقنابل الغاز) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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