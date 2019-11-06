انقطاع خدمة الانترنت بعد عودتها 30 دقيقة

2019/11/06 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد عادت خدمة الانترنت في بعض مناطق البلاد، مساء اليوم الاربعاء، لمدة 30 دقيقة قبل أن تحجب مرة أخرى.

وكانت خدمة الانترنت، قد حجبت في بغداد وباقي محافظات البلاد، ماعدا اقليم كردستان، مساء أمس الثلاثاء وحتى الآن، دون معرفة الاسباب، وذلك بالتزامن مع موجة الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة بغداد واغلب محافظات البلاد.

وكانت العاصمة بغداد، قد شهدت في وقت متأخر من اليوم الاربعاء، انفجارين لعبوتين صوتيتين، انفجرت احداها في شارع نؤاس القريب من ساحة التحرير، والثانية استهدفت المتظاهرين المتجمعين في جسر الاحرار.

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