2019/11/06 | 14:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكافحة الشغب تغلق جسر {الباب المعظم}) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكافحة الشغب تغلق جسر {الباب المعظم}) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).