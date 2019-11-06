متظاهرون يتجمعون على جسر وسط بغداد والقوات الامنية تتأهب

2019/11/06 | 14:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أفاد مصدر محلي، الاربعاء، بان متظاهرين تجمعوا على جسر وسط العاصمة بغداد.

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