مازن كم الماز - الطائفية و العالم و نحن

2019/11/06 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مازن_كم_الماز في العراق و لبنان اتضح أن الطائفة هي أيضا تشكيلة عصية على "الإصلاح" هي الأخرى ..في العراق انتفض فقراء الشيعة ضد سادات و أغنياء طائفتهم مطالبين هؤلاء التخفيف من غلواء نهبهم لثروات البلاد النفطية ..جاء الرد بالرصاص , لم يكن هذا الرصاص أقل فتكا أو غزارة من ذاك الذي أطلقه شيعة على سنة أو مسلمين على مسيحيين أو العكس في العراق و لبنان و سوريا أو ما فعلته القبائل المتعادية في ليبيا و اليمن الخ ..في بل......

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