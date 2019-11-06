لطفي حاتم - لطائفية المذهبية وتناقضات بنيتها السياسية

2019/11/06 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #لطفي_حاتم تعيش الدولة العراقية ومنظومتها السياسية أزمة وطنية كبرى تؤطرها الانتفاضة الوطنية الشعبية الرافضة للطائفية السياسية.-- يشير فحص شعارات الطائفة السياسية المعلنة الى تصادم مفهومين فكريين كبيرين أحدهما يتمثل بفكر الوطنية العراقية التي اعتمدته الانتفاضة الشعبية المباركة وثانيهما فكر الطائفية السياسية المتحصنة بمراكز الدولة الوطنية.لتدقيق محتوى هذان الشعاران الفكريان يشترط تفكيك مضامينهما السي......

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