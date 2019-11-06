ضياء الشكرجي - الخطوة التمهيدية لتعديل الدستور

2019/11/06 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ضياء_الشكرجي www.nasmaa.comلا أريد هنا تناول كل الخطوات التمهيدية لعملية التعديل الدستوري، كواحد من أهم مطالب ثورة تشرين، من توفير الشروط الدستورية والقانونية والشعبية لعملية التعديل، بل أريد أن أقتصر على الخطوة الأخيرة ما قبل مباشرة الهيئة المكلفة بصياغة الدستور الجديد المعدل.أعني بهذه الخطوة، وجوب إجراء استفتاء أولي على مجموعة نقاط، تضع الخطوط العريضة، التي تلزم هيئة التعديل الدستوري بالالتزام بها.و......

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