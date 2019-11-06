وزير الخارجية البريطاني: تخفيض إيران لالتزاماتها بالاتفاق النووي يمثل تهديدا لأمننا القومي

2019/11/06 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبرت بريطانيا الإجراءات الجديدة من قبل إيران لخفض التزاماتها في إطار الاتفاق النووي تهديدا لأمنها القومي.

وقال وزير الخارجية دومينيك راب في تصريح، إن الإجراءات الأخيرة لإيران تتعارض بشكل واضح مع صفقة الاتفاق النووي وتمثل تهديدا بالنسبة للأمن القومي البريطاني.

وشدد راب على ضرورة إيجاد سبيل يقود إلى الأمام عبر حوار دولي بناء، مطالبا إيران بضرورة تنفيذ الالتزامات التي تحملتها والعودة العاجلة إلى تطبيقها الكامل.

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