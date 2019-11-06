حامد الحمداني - نص وثيقة تقاسم حزبي البرزاني والطلباني وأحزاب الإسلام السياسي الشيعية الحكم في العراق

2019/11/06 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حامد_الحمداني حامد الحمداني 6/11/2019بسم الله الرحمن الرحيم الاسس والمبادئ المتفق عليها بين الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الوطني الكردستاني لعمل الحكومة الانتقالية: افرزت الانتخابات العامة حالة جديدة في الساحة السياسية العراقية ما يستوجب شحذ الهمم وتكاتف القوى الوطنية والاسلامية الاساسية العامة وخصوصا الفائزة منها للعمل المش......

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