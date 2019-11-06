القضاء يوجه القضاة واعضاء الادعاء العام بمراجعة نصوص الدستور وتقديم المقترحات لتعديله

2019/11/06 | 14:50

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بغداد اليوم- بغداد

وجه مجلس القضاء الأعلى الاربعاء (06 تشرين 2019)، كافة القضاة وأعضاء الادعاء العام، بمراجعة نصوص الدستور وتقديم المقترحات بخصوص ذلك.

وذكر بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى تلقته (بغداد اليوم)، أن "المجلس طالب القضاة والمدعين العامين مراجعة نصوص الدستور وتقديم المقترحات بخصوص ذلك لإرسالها إلى اللجنة المختصة في مجلس النواب".

بغداد اليوم _ البصرة

كشف مصدر في الشركة العامة لموانئ العراقية، اليوم الاربعاء، عن سماح المعتصمين أمام ميناء أم قصر الجنوبي في محافظة البصرة، لموظفيه بالدخول إليه، وكذلك خروج الأدوية والأغذية منه شرط تفتيشها من قبلهم.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

باشرت لجنة مشتركة من الادعاء العام وهيئة النزاهة وديون الرقابة المالية، الاربعاء (06 تشرين الثاني 2019)، مهامها ميدانيا في تدقيق ملفات وزارتي الكهرباء والصحة.

وذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "اللج

بغداد اليوم- الديوانية

افاد مصدر مطلع، الاربعاء (06 تشرين الثاني 2019)، بصدور أوامر استقدام بحق 23 عضوا في مجلس محافظة الديوانية بتهم فساد.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "هيئة النزاهة بمحافظة الديوانية اصدرت اوامر استقدام لـ23 عضوا

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