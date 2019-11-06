بالفيديو... متظاهرون يطردون قوات مكافحة الشغب من شارع الرشيد

2019/11/06 | 15:03

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متظاهرون يطردون قوات مكافحة الشغب من شارع الرشيد

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متظاهرون يطردون قوات مكافحة الشغب من شارع الرشيد

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