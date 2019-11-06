يونامي: انتهاكات حقوق الإنسان استمرت خلال الموجة الثانية من التظاهرات في العراق

2019/11/06 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي، إن انتهاكات حقوق الإنسان استمرت خلال الموجة الثانية من التظاهرات التي بدأت في الخامس والعشرين من شهر تشرين الأول الماضي.

وأفاد تقرير أصدره مكتب حقوق الإنسان التابع ليونامي، بأن أعمال العنف المرتبطة بالتظاهرات ما بين الخامس والعشرين من تشرين الاول والرابع من تشرين الثاني الحالي، تسببت في مقتل سبعة وتسعين شخصا على الأقل، فضلا عن إصابة الآلاف بجروح.

ويوجز التقرير مخاوف بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في مجال حقوق الإنسان المتعلقة بارتكاب انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك استخدام واستمرار الحد من التغطية الإعلامية للتظاهرات، إضافة الى حجب الانترنيت الذي يعطل حياة الناس واعمالهم ويحد من حرية التعبير عن الرأي.

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