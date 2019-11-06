تعيبان: عزم الحكومة والبرلمان على تشكيل لجنة “محايدة” للقاء المتظاهرين وتلبية مطالبهم

2019/11/06 | 15:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب عن كتلة صادقون البرلمانية عبد الأمير تعيبان، عن عزم الحكومة والبرلمان تشكيل لجنة “محايدة” للقاء المتظاهرين لتلبية مطالبهم بشكل كامل.

وقال تعيبان، إن هناك حزمة إصلاحات سبق لرئيس الوزراء أن أطلقها، إضافة إلى تصويت مجلس النواب على عشرين مادة جميعها تمثل مطالب جماهيرية، مبيناً أناللجنة ستكون محايدة، وهناك توجه لإدخال الأمم المتحدة في هذه اللجنة من أجل الإسراع في تلبية مطالب الجماهير، سواء كانت خدمية أو دستورية، من خلال تعديل الدستور أو تعديل قانون الانتخابات أو المفوضية.

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