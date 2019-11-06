2019/11/06 | 15:34
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصادر أردنية: 7 مصابين في حادث الطعن في جرش بينهم 4 سائحين) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصادر أردنية: 7 مصابين في حادث الطعن في جرش بينهم 4 سائحين
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مصادر أردنية: 7 مصابين في حادث الطعن في جرش بينهم 4 سائحين
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصادر أردنية: 7 مصابين في حادث الطعن في جرش بينهم 4 سائحين) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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