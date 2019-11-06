اردوغان يعلن اعتقال زوجة البغدادي: لكننا لم نثير ضجة

2019/11/06 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاربعاء، القبض على زوجة زعيم “داعش” البغدادي.وأوضح أردوغان "البغدادي قام بالقضاء على نفسه، ونحن قمنا باعتقال زوجته، ولكننا لم نثير ضجة".وأضاف أردوغان "لقد قمنا باعتقال شقيقة البغدادي وصهره في سوريا”.وأكد أردوغان "أن الإرهابي هو الشخص الذي يسفك دماء الأبرياء من أجل قضيته المنحرفة دون أن يرف له جفن وبالتالي فإن المسلم لا يكون إرهابيًا".

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