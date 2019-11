فيديو.. قطع خامس جسر في بغداد

2019/11/06 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اغلقت السلطات الامنية في العاصمة العراقية جسر الباب المعظم ليكون بذلك الجسر الخامس الذي يخرج عن الخدمة.وسبق ان اغلقت القوات الامنية، جسور، الجمهورية والسِنَك، والاحرار والشهداء، للحيلولة دون وصول المتظاهرين إلى المنطقة الخضراء التي تضم مقرات الحكومة والبرلمان العراقيين، وسفارات عدد من الدول، ومن بينها السفارة الأميركية.وقتلت قوات الأمن 13 محتجا على الأقل بالرصاص خلال الساعات الـ24 حتى مساء الثلاثاء متخلية عن ضبط النفس الذي مارسته نسبيا على مدى أسابيع في محاولة لإخماد الاحتجاجات المناهضة للحكومة.ولا تزال شبكة الإنترنت مقطوعة في بغداد والمحافظات الأخرى.وعبرت الولايات المتحدة الأربعاء عن شجبها لعمليات "قتل وخطف المحتجين العزل وتهديد حرية التعبير ودوامة العنف الدائر" في العراق.ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر موجة احتجاجات غير مسبوقة ضد الحكومة تخللتها اشتباكات وعمليات قمع دامية من قبل قوات الأمن ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 260 شخص وإصابة المئات.

.Now, (Bab Al-Muadham) bridge was cut by the demonstrators, which is the fifth bridge to be cut in Baghdad after (Al-Jumhoriya/Alahrar/Alsink/ Alshuhada)#Baghdad---الان، قطع جسر باب المعظم وبذلك يكون خامس جسر يتم قطعه في #بغداد#IraqiRevolution pic.twitter.com/M6RwKXjK4F

— IraqiRevolution (@IRaqiRev) November 6, 2019

