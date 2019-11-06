الحكومة الأمريكية : لا مستقبلَ للعراق بقمع إرادة شعبه

2019/11/06 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ بغداد دعت الحكومة الأمريكية عبر سفارتها في العاصمة العراقية بغداد، الحكومة العراقية والقادة السياسيين إلى الاستجابة بشكل عاجل لمطالب المتظاهرين في العراق.جاء ذلك في بيان نشرته السفارة الأمريكية وجاء فيه “إنّ الولايات المتحدة مهتمة على الدوام وبشدة بدعم عراقٍ آمنٍ ومزدهرٍ وقادرٍ على الدفاع عن شعبه ضد المجاميع العنيفة المتطرفة …

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