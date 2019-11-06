وكالة التنمية الأمريكية تجهّز أكثر من ثلاثين مدرسة بالمقاعد الدراسية في قضاء الحمدانية

2019/11/06 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل ضمن برامج الوكالة التنمية الأمريكية للتنمية الدولية – برنامج تعافي وصمود المجتمع العراقي وبتنفيذ من منظمة الأفاق للتطوير الإقتصادي وجمعية شباب سهل نينوى تم تهيئة وتوزيع ثلاثين مدرسة في قضاء الحمدانية .تضمّن هذا المشروع دعم المدارس في قضاء الحمدانية وناحية برطلة والقرى التابعة لها لتطوير الواقع التربوي والتعليمي …

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