لبنان.. البنك الدولي يحذر من عواقب غياب الحكومة

2019/11/06 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} حذر البنك الدولي،الأربعاء، من عواقب وخيمة على الاقتصاد اللبناني، في حال عدم تشكيل الحكومة، بشكل سريع، لأجل استعادة الثقة في الاقتصاد.

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