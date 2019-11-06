تراجع النفط بسبب المخزونات الأميركية

2019/11/06 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تراجعت أسعار النفط، الأربعاء، بفعل نمو مخزونات الخام الأميركية بما يفوق التوقعات، وذلك بعد مكاسب على مدى ثلاث جلسات من جراء توقعات بأن تهدأ حدة التوترات التجارية الأميركية الصينية.

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