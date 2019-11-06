حكومة إقليم كردستان تصوت على تثبيت عقود التربية على الملاك الدائم

2019/11/06 | 15:52

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بغداد اليوم- اربيل

صوت مجلس وزراء حكومة اقليم كردستان، الأربعاء (06 تشرين الثاني 2019)، على تثبيت عقود وزارة التربية من المدرسين على الملاك الدائم.

وذكرت حكومة الإقليم في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مجلس وزراء كردستان، عقد اجتماعا وزاريا، اليوم الأربعاء، وصوت بعد مناقشة جادة مسألة تثبيت المدرسين العقود في الاقليم بعد السنوات الطويلة التي قضوها في مجال التدريس بالعقود"، مضيفا انه "تم التصويت على تثبيتهم على ملاك وزارة التربية بشكل دائم خدمة لقطاع التربية".

وأضاف البيان أن "الاجتماع شدد على ضرورة عدم المساس بالحقوق الدستورية للكرد في العراق مع التأكيد على الموقف الموحد للكرد ازاء المسائل المتعلقة بهم".

وتابع أن "الاجتماع ناقش في جانب آخر منه، ما يتعلق بالحقوق وامتيازات ورواتب عوائل الشهداء والمؤنفلين والسجناء السياسيين في الاقليم، بعد تقديم وزير الشهداء والمؤنفلين تقرير خاص حول هذا الأمر"، لافتا إلى أن "الاجتماع اكد ضرورة الاستمرار في تقديم الخدمات والدعم لعوائل الشهداء والمؤنفلين والسجناء السياسيين وعدم تهميش حقوقهم".

بغداد اليوم- البصرة

افاد مصدر أمني من محافظة البصرة، الاربعاء (06 تشرين الثاني 2019)، بأن اهالي البصرة قاموا بإعادة مدرعة عسكرية، تم الاستيلاء عليها من قبل متظاهري ميناء أم قصر يوم أمس.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "عائلة شهيد قامت

بغداد اليوم- اربيل

افاد مصدر مطلع، الاربعاء (06 تشرين الثاني 2019)، بأن حكومة إقليم كردستان باشرت بتوزيع رواتب موظفيها، هذا اليوم بعد تسلمها 454 مليار دينار من حكومة بغداد.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "وزارة المالية في حكومة الإقليم با

أعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي ،الثلاثاء (05 تشرين الثاني 2019)، عن تسليم الكهرباء بقائمة تضم 200 إسم لتعيينهم في دوائر الوزارة.

وقال المكتب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تم تسليم وزارة الكهرباء قائمة تضم 200 إسم لتعيينهم في دوائر

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