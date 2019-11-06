مصدر: الحلبوسي يعتزم عقد لقاء موسع بين المتظاهرين وأطراف العملية السياسية

2019/11/06 | 15:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد كشف مصدر مطلع، اليوم الاربعاء، عزم رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، عقد لقاء موسع بين المتظاهرين وأطراف العملية السياسية، يوم السبت المقب، لبحث أزمة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ شهر.

وقال المصدر، في حديث لـ”كلكامش برس”، إن “رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، اوصى بتحضير القاعة الكبرى في البرلمان، استعدادا لعقد لقاء موسع بين المتظاهرين واطراف العلية السياسية وبمشاركة دبلوماسيين، يوم السبت المقبل، لبحث أزمة التظاهرات التي تشهدها البلاد والخروج بحلول بشأنها”.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن “الحلبوسي من المؤمل أن يطرح مبادرة لحل الازمة الراهنة، خلال اللقاء المرتقب في القاعدة الكبرى بمجلس النواب”.

وكانت العاصمة بغداد، قد شهدت في وقت متأخر من اليوم الاربعاء، انفجارين لعبوتين صوتيتين، انفجرت احداها في شارع نؤاس القريب من ساحة التحرير، والثانية استهدفت المتظاهرين المتجمعين في جسر الاحرار.

وتشهد البلاد منذ شهر تشرين الاول الماضي، تظاهرات غاضبة في بغداد وعدد من محافظات البلاد، مطالبة باقالة الحكومة الحالية وعلى رأسها عادل عبد المهدي، رافقتها (التظاهرات) اعمال عنف وحرق عدد من المقار الحزبية في المحافظات الجنوبية، فضلا عن سقوط مئات القتلى وإصابة الآلاف من المتظاهرين والقوات الامنية.

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