أحمد صبحى منصور - فقهاء التصوف : إبن الحاج العبدرى مثالا :

2019/11/06 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور من ف 4 ، من ج 1 ( البحث فى مصادر التاريخ الدينى : دراسة عملية )مقدمة 1 ـ ظهر هذا النوع في عصر ما بعد الغزالي حيث سيطر التصوف على العقيدة الدينية واضطهد من يعترض على تقديس الأولياء وقبورهم , وأتيح لكثير من متطرفي الصوفية أن يعلنوا عقائدهم بحرية ويتمتعوا مع هذا بتقديس الناس , وقد شهدنا طرفاً من ذلك في فصل المناقب .2 ـ وإذا تقررت عقيدة التصوف في العصر المملوكي وأصبح الدين الفعلي للناس فق......

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