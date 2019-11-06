2019/11/06 | 16:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت منظمة “نيت بلوكس” الدولية للأمن الإلكتروني، ان العراق يشهد فرض أسوأ القيود على الإنترنت.

وقالت المنظمة في تقرير لها، إن بيانات الشبكة من مرصد الإنترنت تظهر أن الوصول إلى الإنترنت قد تم قطعه في معظم أنحاء العراق اعتبارًا من يوم الاثنين الماضي..



مشيرة الى أن الانقطاع الجديد هو أشد قيود الاتصالات التي تفرضها الجهات المعنية العراقية منذ بدء الاحتجاجات.

وأكدت المنظمة ان حالات تصفية الشبكة وانقطاعها لا تزال تمثل تحديًا كبيرًا لحرية الإعلام والحق في حرية التعبير في العراق.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منظمة “نيت بلوكس” للأمن الإلكتروني: العراق يشهد فرض أسوأ القيود على الإنترنت) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منظمة “نيت بلوكس” للأمن الإلكتروني: العراق يشهد فرض أسوأ القيود على الإنترنت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).