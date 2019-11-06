وزارة الخارجية تشدد على ضرورة حفظ أمن السفارات وحماية البعثات الاجنبية

2019/11/06 | 16:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} شددت وزارة الخارجية، الاربعاء، على ضرورة حفظ أمن السفارات وحماية البعثات الاجنبية، وملاكاتها، وتوفير بيئة مستقرة لعملها.

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