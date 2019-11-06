ريال مدريد ضد جلطة سراي .. خطر الإقصاء لم ينتهِ بعد

2019/11/06 | 16:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يعيش نادي ريال مدريد الإسباني بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان أصعب فترة في المواسم الماضية، مع وجود خطر الاقصاء من دور المجموعات.

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