وزارة الخارجية تشدد على أمن السفارات وتؤكد: تحظى بالأهمية الكبرى

2019/11/06 | 16:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، احمد الصحاف، اليوم الاربعاء، على ضرورة حفظ أمن السفارات وحماية البعثات الاجنبية وملاكاتها، وتوفير بيئة مستقرة لعملها.

وذكرت الخارجية، في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، أن “الصحاف التقى عددا من مسؤولي الملفات الإعلامية في المنظمات والوكالات الدولية العاملة في بغداد، وأطلعهم على مستجدات الأوضاع بالعراق، وحزم الإصلاحات الحكومية، وإجراءاتها في حماية المتظاهرين، ومراعاة حقوق الإنسان”.

وأضاف البيان، أن “وزارة الخارجية لم تكن بمنأى عما يحدث في الشارع العراقي بحسب جهة اختصاصها، وأنها تولي أمن السفارات أهمية كبرى، وتعمل بالتنسيق مع السلطات الأمنية العراقية لتوفير الأمن، وحماية البعثات وملاكاتها وتوفير بيئة مستقرة لعملها”.

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