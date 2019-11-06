أردوغان يعلن اعتقال زوجة البغدادي وشقيقته وصهره في سوريا

2019/11/06 | 16:23

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- نينوى

افاد مصدر أمني من محافظة نينوى، الاربعاء (06 تشرين الثاني 2019)، باعتقال ثلاثة طلاب من جامعة الموصل، بتهمة التحريض على التظاهر والاضراب عن العام.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "قوة أمنية مجهولة اعتقلت ثلاثة طلاب م

بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر أمني من محافظة ديالى، الاربعاء (06 تشرين الثاني 2019)، بقصف ثلاثة اهداف لتنظيم داعش في المناطق الحدودية بين محافظتي ديالى وصلاح الدين.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "قوة تابعة لمفارز الجيش العراقي، قصف مواقعا

بغداد اليوم- خاص

شهدت أبي صيدا، في محافظة ديالى، في ساعة متأخرة من مساء الأحد (04 تشرين الثاني)، اشتباكات بين أطراف عشائرية متخاصمة في مشهد اعاد ملف التوترات الامنية الى الواجهة بعد الاستقرار النسبي الذي شهدته الناحية.

وقال مصدر أمني في حديث لـ

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