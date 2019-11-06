خلف: مواقع التواصل استخدمت بشكل سلبي ومخربون أحرقوا دوراً ومحالاً

2019/11/06 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء عبد الكريم خلف، اليوم الاربعاء، بأن من اسماهم "مخربين" قاموا باحراق دور سكنية ومحال تجارية.

وقال خلف في مؤتمر صحفي ان "هنالك مخربين قاموا باحراق عدد من الدور السكنية والمحال التجارية"، مبينا ان "هكذا اعمال لا تؤدي الى حل المشاكل".

واضاف "استخدمت مواقع التواصل الاجتماعبي بشكل سلبي للتأثير على عقول الشباب"، مبينا "لدينا ملفات لمن يقوم بعمليات التخريب، وقد اعتقلنا بعضهم".

وشدد خلف على ان "اي عملية قطع للجسور سيتم التعامل معها فوراً، والقاء القبض على المتسببين بها"، عاداً ذلك العمل "يهدف لتعطيل عمل الدولة".

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