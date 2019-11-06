الأمم المتحدة: إغلاق الطرق المؤدية للمنشآت النفطية والمؤانى تضر بالاقتصاد العراقي

2019/11/06 | 16:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حذرت الأمم المتحدة، الاربعاء، من خسارة العراق للمليارات وتضرر اقتصاده جراء إغلاق الطرق المؤدية لمنشآته النفطية ومؤانئه.

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