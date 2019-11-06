اعفاء أسيل العبادي من منصب مدير تربية نينوى

2019/11/06 | 16:54

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بغداد اليوم _ نينوى

كشف مصدر مطلع، اليوم الأربعاء (6 تشرين الثاني، 2019) عن صدور قرار بأعفاء أسيل العبادي من منصب مدي...





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