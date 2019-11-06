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إيران تحتجز مفتشة تعمل لصالح الوكالة الدولية للطاقة الذرية


إيران تحتجز مفتشة تعمل لصالح الوكالة الدولية للطاقة الذرية
2019/11/06 | 17:02
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يتبع..

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