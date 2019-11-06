احمد حسن - الثورة الايرانية - لمحة للذكرى

2019/11/06 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #احمد_حسن بالرجوع الى الثورة الايرانية، جاء الخوميني من الخارج محمولا على طائرة باريسية ليقطع الطريق على صعود يسار مقاتل قوي، وسرعان ماتحول الى جزار الثورة الايرانية مستخدما فرق دموية مسلحة (الحرس الثوري) ونصب اعواد المشانق لمن كانوا فعلا قوي ديناميكية في صنع الثورة، ثم بدأ في تفكيكك كل المنظمات المدنية والسياسية، وفرض سلطة وحيدة بالحديد والنار على كل فئات وطوائف الشعب.النساء، المنظمات المدنية "نقابات وروا......

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