باقة زهور.. حيلة شاب لطعن نائب في الصين – فيديو

2019/11/06 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استخدم مواطن صيني حيلة غريبة لطعن نائب في البرلمان الصيني، حيث قدم أحد الصينيين باقة من الورد لنائب صيني مُوَالٍ لبكين جونيوس هو في هونج كونج، وطلب منه التقاط صورة، لكنه أخرج سكينة بدلًا من جواله وطعنه بها في صدرة.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك وتويتر” مقطع فيديو لطعن النائب جونيوس هو، من قبل شاب صيني استخدم حيلة الزهور والتصوير ليكون أقرب للنائب ويتمكن من طعنه بسكين أخرجها الشاب من حقيبته.

وكان النائب الموالي لبكين أصيب في عملية الطعن، كما أصيب 3 أشخاص في الحادثة بينهم المهاجم، بحسب الشرطة الصينية، وذلك ضمن سلسلة أعمال العنف المتبادل في المدينة التي تشهد -منذ أشهر- احتجاجات مطالبة بالديموقراطية.

وكان السياسي الصيني يقوم بحملة مع أعضاء في حزبه في دائرته في توين مون، بلدة على أطراف هونج كونج قرب الحدود مع الصين.

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