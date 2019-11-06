إليكِ علامات التسنين.. وكيفيّة تخفيف آلام طفلك

2019/11/06 | 17:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مرحلة ظهور الأسنان قد تصيب الأمهات بالاضطراب، خاصة إذا كانت حديثة العهد بالأمومة، فظهور الأسنان تصاحبه أعراض تشبه المرض، حيث تبدأ الأسنان بالظهور تقريباً في عمر 7 أشهر في المتوسط، وإليكِ أبرز أعراض التسنين على الطفل:ارتفاع طفيف في درجة حرارة الجسم.انتفاخ اللثة.احمرار اللثة.سيلان اللعاب.اضطرابات الرضاعة.القيء.الإسهال.الرشح.نوبات البكاء.اضطرابات النوم.المزاج السيئ.

وهناك بعض الإجراءات التي قد تساعد في تخفيف آلام ظهور الأسنان لدى الطفل، وهي:تدليك اللثة.استخدام حلقة التسنين الباردة.احتضان الطفل لتهدئته.

كما يوصى باستشارة الطبيب في حال الإعياء الشديد، أو في حال ارتفاع درجة حرارة الطفل أكثر من 38.5 درجة مئوية.

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