حكومة إقليم كردستان: عطلة المولد النبوي يوم السبت.. الأحد دوام رسمي

2019/11/06 | 17:25

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بغداد اليوم _ أربيل

أوضحت حكومة إقليم كردستان، اليوم الأربعاء (6 تشرين الثاني، 2019)، أن عطلة المولد النبوي ستكون يوم السبت المقبل.

وقالت حكومة الإقليم في بيان، إن "ﻋﻄﻠﺔ ﺍﻟﻤﻮﻟﺪ ﺍﻟﻨﺒﻮﻱ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻻﺣﺪ".

وأكد البيان، ان "ﺍﻻﺣﺪ (المقبل) ﺩﻭﺍﻡ ﺭﺳﻤﻲ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ اقليم كردستان".

بغداد اليوم _ نينوى

كشف مصدر مطلع، اليوم الأربعاء (6 تشرين الثاني، 2019) عن صدور قرار بأعفاء أسيل العبادي من منصب مدير تربية محافظة نينوى.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "قراراً صدر بأعفاء أسيل العفادي من منصب مدير تربية نينوى".

و

بغداد اليوم _ البصرة

افاد مصدر محلي في قضاء الزبير غربي البصرة، اليوم الاربعاء (6 تشرين الثاني، 2019) بتظاهر العشرات من أهالي القضاء احتجاجاً على الإهمال والفساد بملف الخدمات.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "العشرات من أهالي قضاء الزبير،

بغداد اليوم _ بغداد

حذرت الأمم المتحدة، اليوم الاربعاء (6 تشرين الثاني، 2019)، من خسارة العراق للمليارات وتضرر اقتصاده جراء إغلاق الطرق المؤدية لمنشآته النفطية ومؤانئه.

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخ

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